Organizaciones se manifestaron en contra de la Ley de Tierras



En el marco de la movilización convocada por distintas organizaciones al Congreso en defensa de las tierras y el agua de nuestro país, sindicatos de Olavarría realizaron esta mañana una actividad en la sede local de Suteba.



Bajo la premisa “No al remate de Argentina”, referentes del gremio docente se reunieron con delegados de Aoma y jubilados de Olavarría para visibilizar el reclamo.



“Aquí en Suteba nos hemos juntado con los delegados de las escuelas, el sindicato AOMA y con representantes de los jubilados de Olavarría, para poder visibilizar lo que va a suceder en el día de hoy en el Congreso, que es el tratamiento de la Ley de Tierras” manifestó Verónica Danelli, secretaria general de Suteba.



“Nos manifestamos en contra y estamos a la expectativa de lo que va a suceder. Ayer se quitó un capítulo del proyecto, aun así, sabemos que no solamente es el tema del porcentaje de compras de los extranjeros de tierras argentinas, sino que también tiene otros puntos que afectan a la soberanía de nuestro pueblo” añadió.







En representación de Aoma, Bruno D’ Amico sostuvo que “nosotros, como gremio de la minería de Olavarría, vemos con preocupación todo. De la reforma laboral a las leyes que quisieron impulsarse en los últimos años, y creemos que es un avasallamiento a la soberanía nacional la extranjerización de la tierra”.



Consideró D’ Amico que “es muy grave lo que está sucediendo” y marcó la necesidad de “concientizar a los compañeros y a los ciudadanos, pertenezcan o no a una organización, que acompañen la lucha contra estos proyectos que hacen mal al país, más allá de una actividad en particular”.



“En el partido Inglaterra-Argentina visibilizamos el reclamo de la soberanía sobre la tierra. Entonces, por un lado, estamos reclamando las Malvinas y por otro lado el Gobierno quiere poner leyes para vender la soberanía. Apoyemos, concienticemos y movilicemos, hagamos saber que el pueblo está en contra de estas cosas” concluyó el tesorero de Aoma.



Por último, Carlos Genson se refirió a la situación que atraviesan los jubilados y llamó a unirse en cada lucha contra la vulneración de derechos.



“Los jubilados venimos siendo golpeados desde que se inició este gobierno con el tema de los sueldos, con el tema de los medicamentos, hemos sido marginados de toda acción política, así que nos hemos sumado y nos venimos sumando a todas las reivindicaciones que piden. Creemos que hay que resistir a estas acciones del gobierno porque va a terminar destruyendo el país” expresó.





