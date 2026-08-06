Se licitó la obra de ampliación y refacción en las Escuelas N° 52 y N° 14

En la mañana del miércoles, se abrió la licitación para la ampliación y refacción en la sede donde funcionan las Escuelas: Primaria Nº 52 y Secundaria Nº 14, ubicada en Av. Del Valle y Piedras.



Se trata de una importante obra cuya realización se determinó a partir de un relevamiento de las necesidades en materia de infraestructura, realizado por el Consejo Escolar en forma conjunta con el Municipio de Olavarría; trabajado en una mesa de debate, que recoge las diversas opiniones de los directivos de los diferentes establecimientos para consensuar el cronograma de trabajos a desarrollar, en función de los distintos aspectos planteados por la comunidad educativa.



El acto licitatorio transcurrió en el Salón Blanco del Palacio San Martín y contó con la presencia del director de Licitaciones, Ezequiel Lorenzo, el director de Desarrollo y Proyectos Fabián Rúbare y representantes de firmas proponentes:

– Vimey Arg. S.A.S.: cotiza 372.000.000 pesos

– Jhonny CABA Lomar: cotiza 351.883.000 pesos

– Visan Ingeniería S.A.: cotiza 423.297.500 pesos

– Pecma S.R.L.: 367.145.460 pesos

El proyecto contempla la construcción de un Salón de Usos Múltiples para actos y un comedor, con cocina totalmente equipada y depósito para alimentos. Asimismo, se incorpora una batería de baños para la escuela secundaria y remodelación total de sanitarios para escuela primaria.



El desarrollo del proyecto fue conversado con las respectivas autoridades educativas, quienes tuvieron oportunidad de efectuar acotaciones o sugerencias pertinentes previamente a la presentación del pliego licitatorio, debido a su acabado conocimiento del funcionamiento de la escuela desde su experiencia diaria.