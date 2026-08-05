Un árbitro se disculpó ante la filtración de mensajes de un grupo de Whatsapp

Tras darse a conocer una conversación de WhatsApp mantenida entre un grupo de árbitros en pleno desarrollo de las negociaciones con la Liga de Fútbol de Olavarría, uno de los árbitros se disculpó públicamente.

La actualización de los honorarios para dirigir los encuentros del torneo oficial “Juan Domingo Marinangeli” obligó la postergación del inicio de la competencia oficial y el chat, existente previo al acuerdo logrado el pasado lunes, había derivado en gran malestar por parte de las entidades.

Frente a la polémica, uno de los integrantes de ese grupo, Valentín Pompei, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que pidió disculpas públicas.

"Por medio del presente y ante la filtración de mensajes en un ámbito grupal en medio de negociaciones paritarias por honorarios a percibir, reconozco la manifestación de mensajes agraviantes a instituciones históricas las cuales han dado a lo largo de más de 100 años prestigio a la liga local.

Lo manifestado no refleja mi forma de pensar. Creo y confío en el valor de todas las instituciones de la ciudad en su rol contenedor, recreativo y formador, sobre todo en los difíciles momentos que hoy en día atravesamos.

Pido disculpas a todas las instituciones y comunidades que se sintieron afectadas y asumo el compromiso de estar a disposición para todas ellas".