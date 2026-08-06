Abierta la convocatoria para la feria por el Día del Niño

La Coordinación de Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo municipal convoca a feriantes en el marco de la feria en vísperas del Día de las Infancias.



La propuesta se desarrollará el sábado 15 de agosto, de 13 a 18 horas, en Casa del Bicentenario (al aire libre).



La inscripción se realizará de manera presencial en la Secretaría de Desarrollo Económico ubicada en Moreno 2765 de 8 a 14 horas, por orden de llegada, hasta que se completen los cupos disponibles. En caso de que estos se agoten, se permitirá la inscripción en calidad de suplente.



Es importante aclarar que la inscripción no garantiza automáticamente la participación en la Feria. La confirmación oficial será comunicada por la Coordinación de Economía Popular.



Se requiere que los participantes cumplan con ciertos requisitos, dependiendo de su rubro, que incluyen actividades de producción/intervención y prestaciones de servicio. En el caso de aquellos que se dedican a la elaboración de alimentos, se solicita la presentación del Certificado REPUPA, PUPAA, Puesto Fijo y/o Habilitación Municipal correspondiente. No está permitida la reventa.