Transporte interurbano gratuito durante el festejo central del Día del Niño



El domingo 16 de agosto el servicio interurbano de transporte público de pasajeros también será gratuito durante horas de la tarde, con el objetivo de que toda la comunidad pueda ser parte del evento central por el Día del Niño, que se llevará a cabo en el Parque Helios Eseverri.



Será en el horario de 13 y las 18 horas, para que vecinos y vecinas de las localidades tengan la posibilidad de acercarse a compartir y disfrutar de una tarde que contará con numerosas propuestas recreativas, artísticas y culturales, en el marco celebración organizada de manera conjunta por el Municipio de Olavarría y MANO.



Se recuerda, por último, que sucederá lo mismo con respecto a las distintas líneas que integran el servicio urbano de transporte público de pasajeros.



El festejo central del Mes de las Infancias será desde las 14 a las 17 horas, por eso se contempla desde una hora antes del inicio de las actividades y hasta una hora después de su finalización, permitiendo tanto el arribo al predio como el regreso a los hogares sin costo.