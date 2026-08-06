Expo Unicen llega a Olavarría con una amplia propuesta para Secundarias

Luego de su recorrido por Quequén, Tandil y Azul, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) realizará una nueva edición de la Expo Unicen en Olavarría. La actividad tendrá lugar el miércoles 12 de agosto, de 8.30 a 15 hs., en el Complejo Universitario, ubicado en avenida Del Valle 5737.

La propuesta está destinada a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias de Olavarría y la región, con el objetivo de acercarles la oferta académica de la Universidad y brindarles herramientas para acompañar la construcción de sus proyectos de formación superior.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán recorrer stands informativos de todas las carreras que se dictan en las cuatro sedes de la UNICEN y participar de charlas organizadas por las distintas unidades académicas.

Además de las Facultades de Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias de la Salud, con sede en Olavarría, estarán presentes las Facultades de Agronomía y Derecho (Azul); Ciencias Veterinarias, Ciencias Humanas, Ciencias Exactas, Arte y Ciencias Económicas (Tandil); y la Unidad de Enseñanza Universitaria de Quequén.

Desde la organización invitan a todas las escuelas secundarias de Olavarría y localidades de la región a participar de esta propuesta, que busca generar un espacio de encuentro entre la comunidad educativa y la Universidad, promoviendo el conocimiento de las carreras, los servicios y las oportunidades que ofrece la Unicen como universidad pública.