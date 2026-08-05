Licencias confirmadas para el Regional Amateur: serán seis los locales

El Consejo Federal confirmó las licencias deportivas de varias entidades para el venidero Torneo Regional Amateur y tres clubes de la Liga de Fútbol de Olavarría se suman a los clasificados deportivamente.

El Fortín, Loma Negra y Embajadores serán parte del próximo Torneo Regional Federal Amateur sumándose a Ferro, Racing y Estudiantes que ya tenían asegurado su lugar por vía deportiva.

De este modo, Olavarría contará con seis equipos en el torneo organizado por el Consejo Federal que dará inicio en el venidero mes de septiembre.