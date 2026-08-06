XIV Salón Anual de Pintura, Dibujo, Escultura y Grabado Bahía Blanca Plaza Shopping - Cooperativa Obrera

Bahía Blanca Plaza Shopping y la Cooperativa Obrera anunciaron la apertura de la convocatoria para el XIV Salón Anual de Pintura, Dibujo, Escultura y Grabado, un espacio que refuerza el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo cultural y artístico de la región.



CONVOCATORIA Y PLAZOS



La inscripción y el envío de obras estarán abiertos del 1 al 31 de agosto de 2026. La selección virtual de obras por parte del jurado se realizará del 1 al 6 de septiembre, y los artistas seleccionados se darán a conocer el 8 de septiembre a través de las redes sociales de los organizadores y la landing page del salón. Las obras seleccionadas deberán ser enviadas a Bahía Blanca entre el 14 y el 30 de septiembre. La exposición de obras seleccionadas y premiadas se realizará del 19 de octubre al 15 de noviembre de 2026 en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping.



BASES Y CONDICIONES



Podrán participar artistas plásticos mayores de 18 años con residencia permanente en la extensa área de influencia de la Cooperativa Obrera, que comprende partidos de la provincia de Buenos Aires y departamentos de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Chubut, según se detalla en el reglamento. Se admiten obras inéditas en pintura, dibujo, escultura y grabado, con medidas y pesos ajustados a las condiciones de exhibición.



Cada autor puede presentar una única obra de menos de dos años desde su fecha de ejecución. La participación es libre y gratuita.



JURADO



La selección estará a cargo de un jurado compuesto por tres destacados artistas:



FLORENCIA CABEZA, artista visual, directora de arte y docente. Profesora Nacional de Artes Visuales (UNA) y Licenciada en Artes Audiovisuales (UNSAM). Becaria del Fondo Nacional de las Artes 2022. Ha expuesto en Argentina, Alemania y Estados Unidos.



YAYA FIRPO, artista visual oriundo de Victoria, Entre Ríos, especializado en dirección de arte y vestuario para cine, teatro y televisión. Colaborador del maestro León Ferrari. Ha expuesto en Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Premio Salón Nacional de Artes Visuales 2021.



OMAR SIRENA, muralista argentino con 35 años de trayectoria, Licenciado en Artes Plásticas por la UNLP. Su obra abarca pintura, acuarela, trencadis, esgrafiados y bajorrelieves, con murales en casi todas las provincias de Argentina y varios países de Latinoamérica.



PREMIOS



1° Premio adquisición: $3.000.000

2° Premio adquisición: $1.500.000



El acto de entrega de premios se realizará el lunes 19 de octubre de 2026 a las 19:00 h en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping, Sarmiento 2153, Bahía Blanca.



INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN



La inscripción se realiza exclusivamente a través del formulario disponible en www.cooperativaobrera.coop/lp/salon-de-arte/. Las bases y condiciones completas pueden consultarse en el mismo sitio o solicitarse por correo electrónico a areacultura@cooperativaobrera.coop.

