Palahy y el no arranque del Torneo: “Estamos muy lejos, en lo económico y en otras cuestiones”

La Liga de Fútbol de Olavarría confirmó la postergación del inicio del torneo de Primera División luego de que fracasaran las negociaciones entre los clubes y el Colegio de Árbitros para acordar el valor de los aranceles y otros puntos vinculados a la actividad.

De esta manera, el certamen no comenzará este fin de semana como estaba previsto, algo que no ocurría desde hace varios años. En temporadas anteriores las diferencias se resolvían incluso a pocas horas del inicio de la competencia, pero en esta oportunidad no fue posible alcanzar un consenso.

El vicepresidente de la Liga de Fútbol de Olavarría, Pablo Palahy, reconoció la preocupación por la situación y aseguró que es la primera vez que le toca atravesar un escenario de estas características desde que integra la dirigencia de la entidad.

El viernes hubo una nueva reunión y si bien el conflicto no está solucionado, hubo un acercamiento entre las partes.

"Desde que estoy en la Liga, en diferentes funciones, es la primera vez que nos pasa que no podamos arrancar. Es una lástima. Los árbitros quieren una cosa y los clubes no están en condiciones de llegar a ese monto. En ese tironeo pasó que no se puede arrancar en la fecha que habíamos pactado", expresó.

Palahy recordó que en los últimos años la Liga había logrado cumplir con el calendario previsto y reconoció que la postergación representa un incumplimiento del compromiso asumido. "Hace varios años que venimos logrando arrancar siempre en la fecha anunciada. Cuando estaba del otro lado era crítico cuando eso no sucedía. Hoy me toca estar de este lado y no cumplir con lo que habíamos prometido", señaló.

El dirigente también reveló que era pesimista respecto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del inicio del torneo. "Siempre fui pesimista porque cuando hablás con los árbitros te das cuenta de que el camino no está allanado. No es culpa de nadie. Ellos piden una cosa y desde los clubes se puede ofrecer otra. Estamos muy lejos, no sólo en lo económico sino también en otras cuestiones que queremos definir", sostuvo.

Respecto de los pasos a seguir, Palahy indicó que no existe un plazo establecido para resolver el conflicto, aunque remarcó la necesidad de encontrar una solución en el corto plazo. "El plazo era este fin de semana, que era cuando debía comenzar el torneo. Como no arrancó, todos hicimos algo mal: la Liga, los árbitros y los clubes. Ahora habrá que tomarse el tiempo necesario. Si no hay fútbol en todo el año sería un papelón, pero tampoco los árbitros tienen por qué dirigir por un monto con el que no están de acuerdo ni los clubes pagar uno que consideran imposible", manifestó.

Finalmente, el vicepresidente de la Liga se mostró esperanzado en retomar el diálogo, aunque reconoció que el panorama sigue siendo complejo. "No estamos encontrando el diálogo necesario para que esto arranque. Ojalá podamos hallar las vías para que el torneo comience el próximo fin de semana. Hoy lo veo difícil, pero capaz que el lunes llegamos a un acuerdo y todo esto queda atrás", concluyó.

