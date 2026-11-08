Los 5K del Instituto tuvieron triunfos de Landaburu y Marchese

Organizado por el Instituto de Educación Física y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría se completó la 7° edición de los "5K del Instituto" con un centenar de atletas completando el recorrido.

La prueba con largada y llegada en inmediaciones del nuevo edificio del centro educativo tuvo dos vueltas de 2.5 kilómetros para completar el recorrido.

Leonardo Landaburu dominó de principio a fin la competencia y terminó consagrándose con un tiempo de 15 minutos y 48 segundos.

Detrás del deportista del Team Sportia se ubicaron Diego Ortiz con 16:10, el tandilense Simón Guido con 16:18, Sebastián Kuhn y Jeremías Peralta.

Por el lado de las Damas, la primera en cruzar el globo de llegada fue la oriunda de La Plata, Sofía Marchese con 20:30 con Laura Trumpio con 20:52 y Juliana Mitre con 21:21. El Top5 lo completaron Daiana Pereyra y Soledad Acuña.

El evento de la mañana dominical también incluyó carrera Kids, estaciones de juego y un buen marco de público.