Viernes 27 de Febrero 2026 - 15:03hs
31°
Viernes 27 de Febrero 2026 - 15:03hs
Olavarría
31°
Infoeme
 |  deportes
 |  Correcaminata
 - 27 de Febrero de 2026 | 14:57

La temporada estival cerró con 3K por el cerro Luciano Fortabat

En la noche del pasado jueves se llevó a cabo una nueva Correcaminata Nocturna y en Loma Negra se cerró la temporada de verano de la tradicional competencia pedestre. Lucas Martín y Lucía Peñalva se subieron a lo más alto del podio.

Organizada desde la Subsecretaría de Deportes del Municipio y con la colaboración del Club Loma Negra, se corrió la tercera y última competencia del programa “Olavarría en Verano”.

 

La carrera de 3 kilómetros se realizó con un recorrido inédito por el cerro Luciano Fortabat y la particularidad de que cada participante debió llevar su linterna para iluminarse en uno de los sitios más característicos de la localidad serrana y el Partido.

 

Participaron alrededor de 400 personas, quienes realizaron el trazado no sólo corriendo, sino que también muchas personas lo hicieron caminando junto a familiares y amigos, ya que el objetivo central del evento fue seguir promocionando no sólo los sitios atractivos con los que cuenta nuestro Partido, sino también la práctica de hábitos saludables.

 

Entre los hombres la victoria fue para Lucas Martín, quien marcó un tiempo de 10 minutos y 50 segundos. El podio lo completaron Diego Arias, Ezequiel Magallane, Pablo Catalini y Carlos Devia. 

 

En mujeres ganó Lucía Peñalva, con un registro de 13:34, seguida por Laura Trumpio, Brenda Antonio, Natalia Zaffora y Malena Tello.

 

Fuente: Prensa Municipal

 

