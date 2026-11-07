Las Inferiores, con poca actividad y muchos goles

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría tuvo acción parcial para la penúltima fecha ya que varios duelos fueron postergados para preservar los estados de los campos de juego.
En el Tete Di Carlo, Embajadores sumó en todos los partidos que jugó, pero cedió dos puntos en Quinta División que no pasó del empate.
Por su parte, Ferro visitó el Enrique De la Quintana en tres categorías donde sumó y Racing derrotó a Villa Mailín en los dos partidos programados, mientras que fue postergado en Décima.
La programación tendrá acción el venidero lunes con la continuidad de la
Los resultados:
En Décima:
Embajadores 4 – 0 El Fortín B
Hinojo – Ferro
En Novena:
Hinojo 0 – 0 Ferro
En Séptima:
Embajadores 3 – 1 Colonias y Cerros
En Octava:
Racing 2 – 0 Villa Mailin
En Séptima:
Racing 5 – 0 Villa Mailin
Hinojo – Ferro
En Sexta:
Embajadores 3 – 0 Colonias y Cerros
En Quinta:
Embajadores 0 – 0 Colonias y Cerros
La programación:
Lunes:
10:00 hs.: Ferro vs. Racing (Octava, Séptima) -pendiente de la 1°-
10:00 hs.: San Martín vs. El Fortín (Décima, Octava, Sexta y Quinta)
11:00 hs.: Sierra Chica vs. Loma Negra (Décima, Novena, Sexta y Quinta)
11:00 hs.: Luján vs. Estudiantes (Octava, Quinta y sexta) -en Parque Guerrero-
Miércoles:
10:00 hs.: Luján vs. Loma Negra (Octava, Sexta, Quinta)
12:00 hs.: Racing vs. El Fortín (Séptima, Sexta, Quinta) -pendiente de la 3°-