Deportes

Las Inferiores, con poca actividad y muchos goles

En la jornada de este sábado y debido a las malas condiciones climáticas del pasado viernes, la continuidad del Torneo “Chino Benítez” fue reducida.

Sabado, 07 de noviembre de 2026 a las 22:41
Foto: Verito Fotografías

Por Redacción

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría tuvo acción parcial para la penúltima fecha ya que varios duelos fueron postergados para preservar los estados de los campos de juego.

En el Tete Di Carlo, Embajadores sumó en todos los partidos que jugó, pero cedió dos puntos en Quinta División que no pasó del empate.

Por su parte, Ferro visitó el Enrique De la Quintana en tres categorías donde sumó y Racing derrotó a Villa Mailín en los dos partidos programados, mientras que fue postergado en Décima.

La programación tendrá acción el venidero lunes con la continuidad de la 

Los resultados:

En Décima:
Embajadores 4 – 0 El Fortín B
Hinojo – Ferro 

En Novena:
Hinojo 0 – 0 Ferro 

En Séptima:
Embajadores 3 – 1 Colonias y Cerros

En Octava:
Racing 2 – 0 Villa Mailin

En Séptima: 
Racing 5 – 0 Villa Mailin
Hinojo – Ferro 

En Sexta:
Embajadores 3 – 0 Colonias y Cerros

En Quinta:
Embajadores 0 – 0 Colonias y Cerros

La programación:

Lunes:
10:00 hs.: Ferro vs. Racing (Octava, Séptima) -pendiente de la 1°-
10:00 hs.: San Martín vs. El Fortín (Décima, Octava, Sexta y Quinta)
11:00 hs.: Sierra Chica vs. Loma Negra (Décima, Novena, Sexta y Quinta)
11:00 hs.: Luján vs. Estudiantes (Octava, Quinta y sexta) -en Parque Guerrero-

Miércoles:
10:00 hs.: Luján vs. Loma Negra (Octava, Sexta, Quinta)
12:00 hs.: Racing vs. El Fortín (Séptima, Sexta, Quinta) -pendiente de la 3°-

 

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