Medalla dorada para Erripa en el Campeonato Argentino de Pista

En el velódromo de Rafaela se desarrolla el Campeonato Argentino de Pista Elite, Sub 23 y Ciclismo Adaptado y en una de las competencias fiscalizadas por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, Nehuén Erripa fue campeón.

Nehuén Erripa se consagró campeón argentino por equipos al integrar el cuarteto que se impuso en la prueba de persecución por equipos del Campeonato Argentino de Pista Elite, Sub 23 y Ciclismo Adaptado.

El olavarriense formó equipo junto a Lisandro Bravo, Gonzalo Romero y Rubén Ramos. Los cuatro se quedaron con la medalla de oro tras registrar un extraordinario tiempo de 4 minutos, 9 segundos y 772 milésimas.

La consagración también significó el récord argentino para el elenco “albiceleste” en una competencia donde las mejores marcas aparecieron en varias pruebas de la cita nacional.