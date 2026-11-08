La visita del Papa encendió esperanzas en la comunidad

Juan Ceverio, párroco de San Vicente, será uno de los pasajeros del colectivo que el martes a las 22 saldrá desde la parroquia hacia la ciudad de Luján para participar de la multitudinaria misa programada para las 10 de la mañana en la Basílica.

“Estamos contentos, con una expectativa como creo que es la generalidad del pueblo de Dios. Pensando en la gira por los países de América Latina, el papa León XIV dijo que va a ayudarnos a reinventar la caridad, la fe, la esperanza”, resumió.

“Tomamos esta visita como un espaldarazo para seguir adelante”, admitió y siguió: “Los bautizados vienen más o menos al templo pero son parte de la iglesia. Yo creo que en este momento todo el pueblo bautizado está haciendo ruido como solemos decir. Hay mucha gente que tal vez no viene habitualmente a la iglesia, pero también está con una gran expectativa y seguramente irá a participar en los eventos”.

Con respecto al valor del encuentro con otros, Severio no dudó: “No sé si estaremos cerca de su persona, pero será una vivencia comunitaria. Saldremos en colectivo desde la parroquia y hay toda una expectativa de estar juntos, de compartir”.

“Y allá y nos vamos a sumar también con otras comunidades cristianas y todo lo que se va generando más allá de la cercanía física con él. El Papa es el vicario de Cristo. Entonces, nos acerca mucho a su presencia, eso es lo que nos convoca”, marcó.

El sacerdote recordó que cuando era seminarista, en el año 1987, estuvo presente en las celebraciones que fueron multitudinarias. “En aquel momento participé de un encuentro de jóvenes. En esta oportunidad habrá tres celebraciones de misas masivas. Después tendrá encuentros con gente del mundo del trabajo, con jóvenes, con sacerdotes, seminaristas y religiosos y religiosas”, enumeró.

Sobre la chispa de esperanza y, tal vez, de curiosidad que se enciende en gran parte de la sociedad con la visita del Papa, Ceverio recordó: “A Jesús se acercaban para escucharlo, por curiosidad, porque lo valoraban y descubrían su inteligencia, se lo cruzaban. Fue así y esto es lo que despierta Dios en la gente. Si bien es una figura relevante en lo social, para nosotros es Jesús el que nos visita”, cerró.

Marcos Picaroni, párroco de San Cayetano, también está preparado para ir hasta Luján desde el barrio CECO. “A medida que se fue acercando la fecha fue creciendo la expectativa. Muchos irán hasta Buenos Aires y la mayoría irá a Luján”.

Detalló que saldrán micros desde Laprida, Olavarría, Azul y otras ciudades de la zona.

También enlazó esta visita papal con las dos anteriores, protagonizadas por Juan Pablo II. “Una fue en 1982, en el marco de la guerra y la otra en 1987, que fue la llamada visita larga. Participé como seminarista, estuve en la misa en el estadio de Vélez y también fue muy importante en el Obelisco, que fue la primera jornada mundial de la juventud fuera de Roma, a instancias del cardenal Pironio”, repasó.

“Sobre todo en la segunda visita, se hizo un lanzamiento de lo que fue la nueva evangelización. Estuvo en varias provincias y el encuentro con la juventud fue muy significativo. Muchos tenemos el recuerdo de esa visita de la que ya se van a cumplir 40 años”, apuntó.

El cura reconoció que esta visita papal se produce en otra etapa del mundo. “Pasó el milenio, cayeron las Torres Gemelas, se produjeron muchos cambios, las guerras que no se acaban y ese es uno de los temas más fuertes del Papa León. El tema de la paz”, resumió.

Picaroni recordó que “con el Papa Francisco se produjo un nuevo lanzamiento de la propuesta evangelizadora que ahora se retoma. Tenemos un material que acompaña esta visita que es la primera carta encíclica ‘Magnífica Humanidad’, se trata de un texto que nos invita a poner a Dios en el horizonte y al prójimo en el centro de las decisiones. El camino de la fe nos lleva a tomar en serio la dignidad humana”.

Señaló que los viajes por otros países nos pueden dar una pista de los temas que preocupan a la máxima autoridad de la Iglesia. “En su viaje a España ya planteó cuáles son las características de la sociedad que queremos construir. Allí fue muy fuerte el tema de las migraciones y aquí habrá tres visitas que serán muy significativas y que tocarán sectores muy sensibles de la sociedad”, detalló.

“Hará una visita al penal de Devoto, al mundo de la carcelación, donde recibirá cartas de todos los penales del país e incluso una vecina nuestra de Bolívar, va a tener la oportunidad de saludarlo personalmente, que es catequista de 88 años en la cárcel” narró.

“Tendrá otro encuentro con el mundo del trabajo, con trabajadores y empresarios y otro en el Cottolengo Don Orione con todo el mundo de la discapacidad. En Buenos Aires habrá un encuentro grande con familias y la vigilia juvenil. En Córdoba también se concretará un gran evento y habrá uno con sacerdotes y consagrados. Y la despedida, en Luján”, repasó.

El sacerdote confió que también se creó mucha expectativa con el concurso de la canción. “Hubo cerca de 400 personas o grupos de personas a lo largo y al ancho del país participaron en este concurso, durante agosto y septiembre. Luego se dio a conocer la canción ganadora que tiene mucha afinidad con el lema ‘Bienvenidos todos’”.

“Al principio me descolocó el lema, pensé que sería un lema del tipo, bueno, ‘bienvenido Papa León’. No, ‘Bienvenidos todos’. Bienvenidos todos a construir, bienvenidos todos a edificar, ‘bienvenidos todos’ es un fuerte mensaje de convocatoria. Nadie queda excluido en la construcción de una sociedad más humana, más fraterna, más digna”, repasó.

“Este viaje no tiene la característica de solamente el encuentro con él, sino de un mensaje que nos involucra, nos involucra para construir”, cerró.

