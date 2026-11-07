Medio centenar de golfistas en el Medal Play sabatino

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 18 hoyos reservado para cuatro categorías y medio centenar de participantes.

El certamen consagró en Hasta 9 de Hándicap a Alvise Baseggio con 69 golpes netos, seguido por Federico González con 69 golpes y por Arnoldo Bintana con 70 golpes.

Julio Escalada, con 68 golpes netos, resultó ganador en la categoría De 10 a 16, el segundo lugar fue para José Gonzáles con 71 golpes y la tercera posición quedó para Federico Matharan Gubitosi quien realizó 72 golpes.

En la categoría De 17 a 24, el triunfo fue para Javier Gómez Cataldi con 65 golpes netos, en la segunda posición finalizó Fernando Recalde con 67 golpes y el tercer lugar quedó para José Lamas.

Finalmente, Marcelo Alonso fue el mejor en la categoría De 25 al máximo con 70 golpes netos, el segundo fue Alejandro Abraham con 70 golpes y Antonio Álvarez finalizó tercero con 71.

Además, hubo competencia en la Escuelita de Menores de 200 yardas donde Pablo de Belaustegui resultó ganador con 24 golpes netos, en segundo lugar quedó Galo Suárez con 29 golpes y la tercera posición fue para Jaime de Belaustegui con 31 golpes netos.

Por su parte, en la categoría de 100 yardas la ganadora fue Clementina Lagleyze con 18 golpes netos, Isa Cossos y Facundo Pachero quedaron en segunda posición con 19 golpes y tercera se ubicó Camila Cossos con 20.

Finalmente, la Escuela de Mayores también compitió en el campo de golf de Estudiantes con Juan Windischbauer como ganador con 70 golpes, seguido de Roberto Milanesi con 78 y en la Categoría No Matriculados, Horacio Duca fue primero con 45 golpes y el segundo lugar fue para Luis Falabella con 50.

Fuente: prensa CAE