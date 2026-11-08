CyberMonday: las ventas cayeron un 20% con respecto al 2025

El CyberMonday 2026 cerró con una caída real del 20% en la facturación respecto de la edición anterior, pese a que las ventas nominales registraron un incremento del 6,7%.



El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) entre el 2 y el 4 de noviembre, movilizó $ 682.185 millones, pero el resultado quedó por debajo de la evolución de los precios. No obstante, las marcas declararon que en promedio en los 3 días de duración del evento vendieron el equivalente a 15 días de un mes habitual.



De acuerdo con el informe difundido por la entidad, la facturación creció a un ritmo considerablemente menor que la inflación interanual, que se ubicó en el 33,4%. Al descontar ese efecto, el volumen de ventas registró una contracción del 20% en términos reales frente a 2025.



La cantidad de operaciones también mostró una disminución. Durante las tres jornadas se concretaron cerca de 6,5 millones de órdenes de compra, un 7,1% menos que en la edición anterior.



Otro indicador que reflejó la evolución del consumo fue el ticket promedio, que alcanzó los $105.039. Aunque registró una suba nominal del 14,2% respecto de 2025, al descontar la inflación experimentó una caída real del 14,4%.



En materia de financiamiento, los planes de 12 cuotas tuvieron un papel destacado entre las alternativas utilizadas por los compradores para distribuir los gastos.



La edición 2026 también contó con una menor participación de comercios. Cerca de 800 empresas formaron parte del evento, casi 100 menos que en 2025.

