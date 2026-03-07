Cecilia Fernández ganó, otra vez, la “Carrera de la Mujer” | Infoeme
Sabado 07 de Marzo 2026 - 21:31hs
21°
Sabado 07 de Marzo 2026 - 21:31hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  deportes
 |  Correcaminata
 - 7 de Marzo de 2026 | 20:09

Cecilia Fernández ganó, otra vez, la “Carrera de la Mujer”

En la tarde de este sábado y teniendo como escenario el Parque Helios Eseverri, se realizó una nueva edición de la “Carrera de la Mujer” y fue con festejo para Cecilia Fernández.

Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet

Más de 150 atletas de los diferentes grupos running se dieron cita para los tradicionales 5K de la “Carrera de la Mujer” que organiza el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría.

 

La competencia en la distancia de 5 kilómetros consagró a Cecilia Fernández que demoró 17 minutos y 51 segundo en recorrer las dos vueltas al parque ante un buen marco de público.

 

 

La consagrada atleta que dominó de principio a fin la prueba fue escoltada por Lucía Peñalva con 18:45 y Yamila Pedreira con 19:52.

 

El Top5 lo completaron Valentina Martín con 20:03 y Laura Trumpio con 20:39.

 

 

Como en cada edición, hubo premios para las ganadoras y sorteos para las participantes que volvieron a responder masivamente a la propuesta pedestre enmarcada dentro de las actividades del #8M.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME