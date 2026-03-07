Cecilia Fernández ganó, otra vez, la “Carrera de la Mujer”

Más de 150 atletas de los diferentes grupos running se dieron cita para los tradicionales 5K de la “Carrera de la Mujer” que organiza el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría.

La competencia en la distancia de 5 kilómetros consagró a Cecilia Fernández que demoró 17 minutos y 51 segundo en recorrer las dos vueltas al parque ante un buen marco de público.

La consagrada atleta que dominó de principio a fin la prueba fue escoltada por Lucía Peñalva con 18:45 y Yamila Pedreira con 19:52.

El Top5 lo completaron Valentina Martín con 20:03 y Laura Trumpio con 20:39.

Como en cada edición, hubo premios para las ganadoras y sorteos para las participantes que volvieron a responder masivamente a la propuesta pedestre enmarcada dentro de las actividades del #8M.