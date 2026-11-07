Los hinchas de Boca pintaron el centro de Olavarría de azul y oro

Los bosteros de Olavarría están de fiesta. Boca se consagró campeón de la Liga Profesional después de vencer agónicamente 1-0 a Defensa y Justicia en "La Bombonera", por la última fecha del Torneo Clausura y hubo festejos en el centro de la Ciudad.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia convirtió el único gol del encuentro a los 51 minutos del segundo tiempo y le permitió al "Xeneize" finalizar primero en la tabla anual.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesitaba una victoria para asegurarse el título, en una definición que también involucraba a Rosario Central y Argentinos Juniors. Sin embargo, el partido se mantuvo igualado durante prácticamente todo su desarrollo y la consagración parecía escaparse.

La situación se complicó todavía más porque Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, resultado que, combinado con el empate parcial de Boca, le permitía al conjunto rosarino quedarse con el primer puesto de la clasificación anual.

Desde el comienzo, Boca intentó asumir el protagonismo y generar situaciones de peligro, mientras que Defensa y Justicia apostó a mantenerse ordenado y aprovechar los espacios mediante contraataques. Ambos equipos dispusieron de oportunidades para convertir, pero las intervenciones de los arqueros impidieron que se modificara el marcador. El paso de los minutos aumentó la tensión en la Bombonera, donde el empate dejaba al conjunto local sin el título.

Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, Enner Valencia apareció a los 96 minutos para marcar el tanto de la consagración. El delantero aprovechó un rebote del arquero Matías Borgogno y envió la pelota al fondo de la red para desatar el festejo de los hinchas.

Con la victoria, el "Xeneize" alcanzó los 63 puntos en la tabla anual, superando por una unidad a Rosario Central, que finalizó como escolta pese a su triunfo en la última jornada. Así, Boca consiguió el reconocimiento como Campeón de Liga 2026 y cortó una sequía de tres años y medio sin conquistar títulos.

Además, el conjunto de Arruabarrena terminó la fase regular de la Zona A del Torneo Clausura con 33 unidades, igualando la línea de Instituto de Córdoba en lo más alto de la clasificación.

La consagración tuvo un desenlace inesperado, ya que Boca pasó de estar a segundos de perder el primer puesto a celebrar un nuevo título frente a su público. El gol de Valencia terminó siendo decisivo en una jornada que mantuvo la definición abierta hasta el último instante.

Consumada la consagración, los hinchas en la Ciudad festejaron en inmediaciones del Palacio Municipal la obtención de una nueva estrella.