Básquet Local: El Fortín ganó la primera "Semi" y Racing es finalista del Oficial

La competencia oficial organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría siguió con la disputa de las Semifinales y en la noche del lunes, Racing se transformó en el primer finalista y El Fortín se adelantó.

En el Amadeo Bellingeri, El Fortín venció a Sport Club Trinitarios por 89 a 48 y se adelantó en la serie. El goleador fue Tobías Simón con 20 puntos.

El "Fortinero" logró una ventaja en el resultado mucho más esclarecedora de lo que realmente fue el duelo en su gimnasio.

Friccionado, disputado y con alguna mano fuerte fueron protagonistas en el inicio de la serie donde el equipo local aprovechó una muy buena efectividad en tiros de tres puntos y logró tomar gran cantidad de rebotes para poder revertir un mal inicio.

En el equipo dirigido por Mariano Arrondo, Mondini y Simón encabezaron la ofensiva que tuvo, además, buenos pasajes de Baffo y Leuful para lograr una veintena de puntos tras el descanso largo y contentar a un buen marco de público que se dijo presente.

Por otro lado, en el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Racing derrotó a Estudiantes por 60 a 54 y aseguró su clasificación a la definición del Torneo al sellar la serie por 2 a 0. Luciano Dilascio con 19 puntos fue el máximo anotador.

El rival del “Chaira” deberá esperar, ya que el segundo punto de la semifinal se jugará el venidero lunes en Bolívar y de ser necesario, volverán al Amadeo Bellingeri para definir la serie.

Síntesis El Fortín – Sport Club Trinitarios:

Estadio: Amadeo Bellingeri

Árbitros: Suárez, D., Reyes, A. y Maiola, E.

El Fortín (89): Simón (20), Baffo (14), Mondini (11), Navarro, J. (7), Lucini, M. (4) -FI- Nievas (2), Funes (0), Lucini, V. (11), Navarro, S. (6), Leuful (2), Negretti (9), Ciappina (3). DT- Mariano Arrondo

Sport Club Trinitarios (48): Morena (0), Junco (6), Álvarez Delgado (6), Briguez (11), Pasos Pérez (15) -FI- Pablo Meichtry (0), Cainzos (0), Maldonado (8), Levenbrik (2). DT- Marcelo Álvarez

Parciales: 23 – 20; 46 – 31; 71 – 41 y 89 – 48