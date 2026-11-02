Histórico: Estudiantes y Racing, clasificados a la Liga Federal 2027

Estudiantes en la rama femenina y Racing en la rama masculina completaron una gran actuación en las finales provinciales entre los mejores equipos de la Liga del Centro y la Liga del Norte que organizó la Federación Bonaerense de Voleibol.

Entre sábado y domingo, en Pergamino se definió la competencia provincial que tuvo la participación de Racing y Mariano Moreno en la rama masculina y Estudiantes entre las Damas. Racing y Estudiantes clasificaron a la Liga Federal 2027 tras sus destacadas actuaciones.

El “Bataraz”, inició el certamen en la Zona D donde venció 2-1 a Tiro Federal Argentino de Baradero por 34-3, 24-26 y 15-13 y cayó 0-2 ante Cedetalvo por 17-25 y 16-25 para acceder a Cuartos de Final como segunda de grupo.

Ya en Play-Off, el único representante local en la rama femenina, perdió 3 a 0 ante Bahienses del Norte por 8-25,18-25 y 17-25; después derrotó 2 a 0 a Mar Chiquita por 25-16 y 25-22 y cayó 0-2 ante Liniers de Bahía Blanca con parciales de 17-25y 19-25, por lo que terminó sexto y clasificó al Federal 2027 que se disputará en febrero en la ciudad de Bariloche.

Por el lado de los Caballeros, Racing también logró el boleto a la tercera categoría del vóley argentino. En la Zona B, venció 2-1 a Alsina Vóley por 19-25 y 25-18/15-10 y perdió 0-2 ante Once Unidos por 24-26/20-25.

Como segundo de grupo, superó 3-1 a Argentino de Alfonzo con parciales de 28-30, 25-21, 25-15 y 25-21 en Cuartos de Final y cayó en Semifinales por 25-23, 23-25, 16-25 y 22-25 ante Recreativo de Areco.

En su última presentación, el “Chaira” perdió 2 a 0 ante Liniers de Bahía Blanca y finalizó en el cuarto lugar de la clasificación. Fue 19-25 y 20-25 para preparar el inicio del 2027 con presencia en una cita nacional.

Por último, Mariano Moreno integró la Zona D junto a Club Banco Provincia y Argentino de Alfonzo y sumó dos derrotas. En la definición por puestos, superó a Somisa y a Alsina Vóley por 2 a 0 para finalizar noveno.

Fuente: Remate y Punto