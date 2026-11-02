Voraz incendio en un taller mecánico dejó perdidas totales

En la noche de este lunes, alredor de las 21, se registró un voraz incendio en un taller mecánico ubicado en General Paz al 1400.

Por causas que se tratan de establecer, las llamas iniciaron en el interior del mismo y se propagación rápidamente, ocasionando perdidas totales en el lugar. Había al menos un vehículo en el interior.

Varios vecinos se acercaron al lugar del siniestro.



En la cuadra -entre Piedras y Tacuarí- se vio un importante operarivo para permitir el trabajo de los bomberos, que acudieron en una unidad y un camión cisterna. También trabajaron efectivos del Cpmando de Patrullas, Guardia Urbana y técnicos de Coopelectric.