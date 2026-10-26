Amplio triunfo "Chaira" en el inicio de las "Semis" del Torneo Oficial

Racing recibió a Estudiantes en el comienzo de las Semifinales del certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División y logró un amplio triunfo.

El "Chaira" derrotó 72 a 44 a Estudiantes y se adelantó en la serie de "Semis". Bautista Cuadrillero fue el goleador con 26 puntos.

Dominio absoluto del equipo dirigido por Matías Orlando en el "Clásico de la Ciudad" que impuso condiciones desde el arranque mismo y con el correr de los minutos sólo aumentó la diferencia.

Con mayor rotación y aporte goleador y a pesar de los varios minutos que las acciones no tuvieron conversiones, Racing está a un partido de asegurar su clasificación a la definición del Torneo Oficial.

Por otro lado, la restante Semifinal, entre El Fortín y Sport Club Trinitarios dará comienzo el venidero lunes desde las 21:15 en el “Amadeo Bellingeri”.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Suárez, D., Reyes, A y Carusso, M.

Racing (72): Cuadrillero (26), Larregina (4), D´Alessio, S. (2), Alonso (9), Yaben (5) -FI- Díaz Herrera (4), Delgado (0), D´Alessio, F. (1), Oronoz (3), Venzi (0), Pietrafesa (10), Ciuffetelli (8). DT- Matías Orlando

Estudiantes (44): Ulloa Menchi (3), Cuadrillero (5), Callegaro (5), Masson (0), Dilascio (9) -FI- Santilli Crespo (2), Mosescu (0), Bahl (14), Sánchez Savi (5), Neuville Galli (9), Paiz (1). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 20 – 09; 42 – 20; 58 – 36 y 72 – 44.