Balance más que positivo para la 1° edición de “Las Guerreritas”

El Club Atlético Estudiantes vivió un fin de semana especial con la realización de la primera edición del Encuentro de Básquet Femenino “Las Guerreritas”, que tuvo lugar el pasado fin de semana, con una gran convocatoria y un balance sumamente positivo.

Durante dos jornadas, los gimnasios Macrogimnasio y Maxigimnasio fueron escenario de numerosos partidos, actividades y momentos de encuentro entre las pequeñas deportistas.

La propuesta reunió a las categorías Escuelita, Pre-Mini, Mini y U13 de Estudiantes, Alfa y Omega, Ferro de General Pico, Rivadavia de Necochea y Comercio de General Alvear. A las instituciones participantes se sumó este domingo la Escuela Municipal de Básquet de Benito Juárez, que formó parte de una segunda jornada que amplió el intercambio deportivo y le dio un marco todavía más especial al cierre del encuentro.

A lo largo del fin de semana, las jugadoras disfrutaron de una intensa programación de partidos, con el objetivo de compartir experiencias, sumar minutos de juego y continuar creciendo dentro de la disciplina. Como sucede en este tipo de encuentros formativos, el resultado quedó en un segundo plano para darle protagonismo al aprendizaje, la diversión, la integración y la posibilidad de generar nuevos vínculos a través del básquet.

Uno de los aspectos más destacados fue el trabajo organizativo y logístico que permitió desarrollar ambas jornadas con gran comodidad para las delegaciones. La coordinación de los entrenadores, profesores y la Subcomisión de Básquet fue fundamental para recibir a las instituciones, organizar los espacios, los horarios, las comidas y cada una de las actividades previstas.

La primera edición de “Las Guerreritas” cumplió ampliamente con las expectativas y dejó una experiencia muy enriquecedora para todas las participantes.

Fuente: prensa CAE