Poco más de media hora para el debut triunfal de Chingotto en el Mundial

Los selectivos de la Asociación de Pádel de Argentina iniciaron su participación en el Mundial que se da cita en el Khalifa International Tennis & Squash Complex en Doha.

Este lunes inició la cita mundialista que tiene a la Selección Argentina defendiendo el título en Caballeros. En el estreno de la competencia, Argentina derrotó a Australia con tres triunfos contundentes.

La primera pareja, integrada por Franco Stupaczuk y Federico Chingotto, derrotó a Daniel Bechard y Alex Melisi por 6-1 y 6-1, en 36 minutos y luego hubo triunfos para Leandro Augsburger y Martín Di Nenno y Gonzalo Alfonso y Martín Arce.

El seleccionado femenino, por su parte, también tuvo un estreno sin sobresaltos y superó a Chile.

El torneo contará con una fase de grupos en la que los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos, pasarán a los Cuartos de Final y el combinado nacional arrancó de la mejor forma.