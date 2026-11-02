Torneo Federal A: Guille sigue en carrera y Battigelli terminó la temporada

La tercera categoría del fútbol argentino completó una nueva instancia de la Reválida y fue con clasificación para Olimpo y eliminación de Villa Mitre.

Olimpo, logró la clasificación al vencer a Gimnasia Concepción del Uruguay. Había sido empate sin goles en Entre Ríos y victoria por 1 a 0 en el “Roberto Carminatti”.

Braian Guille, estuvo ausente en los primeros 90 minutos de la serie y luego, en Bahía Blanca ingresó en los segundos 45 minutos.

El “aurinegro” se medirá en la siguiente instancia ante Kimberley iniciando la serie en Mar del Plata.

Por otro lado, Villa Mitre no pudo con Douglas Haig y terminó su temporada. Fue 3 a 1 en el global tras ganar en Bahía Blanca por la mínima y caer 3 a 0 en Pergamino.

Carlos Battigelli había sido titular en el inicio de la serie y en la revancha, ingresó en la segunda parte en la eliminación del “Tricolor”.