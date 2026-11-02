Hasta fin de mes inscriben al Programa Municipal de Viviendas de Círculo Cerrado

El Municipio de Olavarría informa el lanzamiento del Programa Municipal de 20 Viviendas de Sistema Círculo Cerrado, las cuales estarán ubicadas en el barrio Pickelado, donde ya avanzan la construcción de otras 15 que serán destinadas a personal policial. Se trata de la continuidad de las acciones de gobierno en materia habitacional, generando respuestas concretas y efectivas para la comunidad.

Personas interesadas ya pueden iniciar el trámite a través de Mi Olava. El primer requisito ineludible es estar inscripto/a en el Registro de Demanda Habitacional, ya que desde ese sitio podrán aplicar luego al mencionado programa. Podrán anotarse durante todo el corriente mes.

En ese apartado encontrarán, además, toda la información necesaria en materia de montos, modalidades de pago y condiciones.

Por consultas e inquietudes dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominal, Rivadavia N° 2861; o bien comunicarse al tel 440442 int, 1750-1753 de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

Requisitos para inscripción

1) Encontrarse inscripto en el Registro de Demanda Habitacional. Se podrá inscribir todo jefe de hogar que no sea titular de la totalidad o parte de inmueble alguno, misma condición de NO titularidad, que deberá ostentar cualquier otro miembro de su grupo familiar.

2) Constituir un grupo familiar; se entiende por grupo familiar al conjunto estable de personas convivientes que mantienen un vínculo por uniones convivenciales, matrimonio, consanguíneos en línea ascendente/descendente de primer grado, colaterales de segundo grado y/o quienes conviven con el titular recibiendo trato familiar ostensible, sean personas unidas o no por vínculos de sangre.

3) Adherirse al “Programa Municipal de Viviendas – 20 viviendas sistema Círculo Cerrado”, para acceder a una vivienda que tendrá el carácter de única y de ocupación permanente

4) Poder acreditar el grupo familiar entre cinco (5) y quince (15) Salario Mínimo Vital y Móvil (mensual neto).

5) Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

6) Tener domicilio vigente en la ciudad y acreditar una residencia no menor de cinco (5) años en el Partido de Olavarría.

7) Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

8) Tener entre dieciocho (18) y sesenta y cinco (65) años de edad al momento de la inscripción. De superar dicha edad, podrán contratar un seguro de vida por el plazo que dure la obligación contraída o una garantía de pago.

9) No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce (12) meses.

10) Registrar Situación 1 y 2, en la consulta de información financiera por CUIL en el BCRA, en los últimos doce meses.

11) Registrar, como mínimo, doce (12) meses de antigüedad en la actividad laboral (en relación de dependencia o independiente); esa antigüedad podrá ser continua o alternada. En este último caso, deberá registrar al menos un período igual o mayor a ocho (8) meses corridos.

12) Suscribir el correspondiente seguro de vida sobre el saldo de deuda.

13) Contar con libre deuda municipal.

14) No haber resultado beneficiario/a de planes de viviendas Nacionales, Provinciales y/o Municipales en los últimos diez (10) años.