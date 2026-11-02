Un hombre de Tapalqué buscado por violencia de género fue localizado en Brasil

Un juez de Garantías dispuso iniciar formalmente el procedimiento para solicitar a Brasil la extradición de Carlos Javier Sosa Ledesma, el hombre oriundo de Tapalqué que el pasado 23 de octubre fue detenido en Florianópolis, luego de permanecer prófugo en el marco de una investigación por un gravísimo caso de violencia de género.



Esa causa, radicada en la UFI 20 que conduce el fiscal Cristian Citterio, continúa por el momento teniendo al tapalquense denunciado y privado de su libertad en el vecino país.



A través de un pedido formulado por Marcelo Fernández, fiscal que interviene de manera subrogante en ese expediente, el Juez garante ordenó requerir a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional -dependiente de la Coordinación de Cooperación en Materia Penal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación- que se curse ante las autoridades brasileñas la correspondiente demanda formal de extradición de Sosa Ledesma.



La medida se encuadra en las disposiciones del Tratado de Extradición vigente entre Argentina y Brasil.



De esta manera, se puso en marcha el procedimiento institucional necesario para que el acusado sea traído nuevamente al país y pueda quedar a disposición de la Justicia Penal de Azul, desde donde es investigado por aberrantes episodios de violencia que tuvieron como víctima a su pareja.



Cabe recordar que el hombre, de 41 años y de ocupación albañil, resultó capturado en territorio brasileño después de que se estableciera que había abandonado la Argentina. Su búsqueda había motivado incluso la emisión de una Notificación Roja desde la Interpol.



Finalmente, el pasado viernes 23 de octubre efectivos policiales concretaron su arresto en Florianópolis, luego de que investigadores argentinos lograran establecer que había cruzado la frontera por la provincia de Misiones.



Cautiva y víctima de una violencia extrema



La investigación penal en curso tiene como víctima a quien era pareja del imputado. Esa causa se originó a partir de una denuncia que permitió conocer una sucesión de situaciones de violencia de extrema gravedad.



De acuerdo con lo reconstruido en las actuaciones judiciales, los hechos ocurrieron en la vivienda de Tapalqué donde reside la mujer agredida, lugar en la que Sosa Ledesma la habría mantenido privada de la libertad unos dos días.



Durante ese período, existen evidencias que demuestran que la víctima habría sido sometida a reiteradas agresiones físicas, amenazas, privaciones de alimento y agua y diferentes formas de violencia sexual por parte del hombre que, estando su captura vigente, fue detenido en Brasil hace nueve días.



Entre los episodios descriptos en el expediente figuran golpes en distintas partes del cuerpo, intentos de asfixia y amenazas de muerte a la mujer. También se señala que Sosa Ledesma habría utilizado alcohol y un encendedor para amenazar con prender fuego a su pareja.



La víctima logró finalmente salir de esa situación cuando el imputado se retiró de su domicilio.



En estado de shock, el pasado lunes 19 de octubre consiguió dirigirse hasta otra vivienda para pedir ayuda y posteriormente fue trasladada al Hospital de Tapalqué, donde recibió asistencia médica.



Los informes incorporados a la investigación dieron cuenta de múltiples hematomas, escoriaciones y más lesiones que presentaba en distintas partes de su cuerpo, heridas que sufrió mientras estuvo encerrada en su casa y sometida a diferentes ataques y vejaciones por parte del acusado.



Por la totalidad de esos hechos, Sosa Ledesma figura imputado por los delitos de reducción a la servidumbre, robo simple, daño, lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, amenazas, coacción y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real.



La detención del acusado había sido solicitada por el fiscal Citterio y dictada por el juez Suárez el pasado 20 de octubre.



Pero aquel día, cuando efectivos policiales fueron a buscarlo a su domicilio en Tapalqué, no lo encontraron.



Los posteriores trabajos investigativos permitieron establecer que había abandonado el país y que estaba en Brasil, la situación que derivó en la intervención de Interpol y, finalmente, en su captura. (Con información de Diario El Tiempo)

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Su sufrís violencia de género, comunicate al 144. Son líneas nacionales que brindan asistencia las 24 horas, los 365 días del año.



