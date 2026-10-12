Vóley: el “Bata” se lució en Junín y se subió al podio

El vóley Sub12 de Estudiantes tuvo un fin de semana inolvidable en Junín y logró destacados resultados con sus dos equipos.

Durante el sábado y el domingo, dos equipos del “Bata” viajaron para disputar un torneo organizado por el Club Sarmiento y regresaron a Olavarría con una actuación memorable, el campeonato para el CAE A y el tercer puesto para el CAE B.

Los dos elencos, dirigidos por Nahuel Uriarte y Agustín Mantovani, tuvieron un gran desempeño a lo largo de la competencia.

El CAE A se consagró campeón invicto, con una campaña perfecta y sin ceder sets. En la fase de grupos, correspondiente a la Zona C, superó por 2-0 a Junín Blanco, Compañía de Salto y Defensores de Ramallo B.

En Cuartos de Final, venció por 2-0 a Matienzo de Córdoba y, en Semifinales festejó por 2-0 ante CAE B. Finalmente, en la definición del torneo, volvió a imponerse por 2-0 ante Defensores de Ramallo A para quedarse con el título.

Por su parte, el CAE B también completó un gran torneo y se subió al podio con el tercer puesto. Integrando la Zona D, comenzó con una victoria por 2-1 ante Alsina y luego superó por 2-0 a Sarmiento Blanco y Riberas.

En los Cuartos de Final, venció por 2-1 a Villarino y accedió a las Semifinales, donde se enfrentó al otro equipo “albinegro”. De acuerdo con el sistema de definición por puntos, el equipo finalizó en el tercer lugar.

Fuente: prensa CAE