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Vóley: cuatro equipos del “Bata” con tres podios en Tres Arroyos

El vóley del Club Atlético Estudiantes tuvo una destacada participación este sábado en un torneo disputado en Tres Arroyos que contó con cuatro equipos participantes y tres podios.

Lunes, 19 de octubre de 2026 a las 18:13

Por Redacción

Cuatro equipos de Estudiantes, dos de la categoría Sub14 y dos de Sub16 compitieron en un certamen regional y lograron destacadas actuaciones.

La competencia que reunió a equipos de distintas localidades de la Región y tres podios para cuatro de los representantes del “Bata”.

En Sub14, el equipo Negro de Estudiantes finalizó en el tercer puesto y el Blanco concluyó en la cuarta posición. En su recorrido por el certamen, El equipo Negro comenzó su participación con una derrota por 2-1 frente a Juárez Azul, pero se recuperó con un triunfo por 2-0 ante Costa Sud. En el cruce por el tercer puesto, superó por 2-0 al CAE Blanco y se quedó con el último lugar del podio.

Por su parte, el conjunto Blanco cayó ante Juárez Blanco por 2-0, luego se recuperó frente a Tres Arroyos Vóley con una victoria por 2-1 y finalmente disputó el encuentro por el tercer puesto ante el CAE Negro.

La categoría Sub16 también tuvo una actuación sobresaliente y protagonizó la final con sus dos equipos. El conjunto Negro se consagró campeón, mientras que el Blanco obtuvo el subcampeonato. El equipo Negro tuvo un recorrido ideal: venció por 2-0 a Costa Sud, superó por 2-1 a Juárez y cerró su participación con un triunfo por 2-1 frente al CAE Blanco en la final,

El equipo Blanco inició su camino con una victoria por 2-0 frente a Villa del Parque y luego derrotó por 2-1 a Tres Arroyos Vóley. En la final, cayó por 2-1 ante el CAE Negro y se quedó con el segundo puesto.

 

Fuente: prensa CAE

 

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