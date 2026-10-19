Vóley: cuatro equipos del “Bata” con tres podios en Tres Arroyos

Cuatro equipos de Estudiantes, dos de la categoría Sub14 y dos de Sub16 compitieron en un certamen regional y lograron destacadas actuaciones.

La competencia que reunió a equipos de distintas localidades de la Región y tres podios para cuatro de los representantes del “Bata”.

En Sub14, el equipo Negro de Estudiantes finalizó en el tercer puesto y el Blanco concluyó en la cuarta posición. En su recorrido por el certamen, El equipo Negro comenzó su participación con una derrota por 2-1 frente a Juárez Azul, pero se recuperó con un triunfo por 2-0 ante Costa Sud. En el cruce por el tercer puesto, superó por 2-0 al CAE Blanco y se quedó con el último lugar del podio.

Por su parte, el conjunto Blanco cayó ante Juárez Blanco por 2-0, luego se recuperó frente a Tres Arroyos Vóley con una victoria por 2-1 y finalmente disputó el encuentro por el tercer puesto ante el CAE Negro.

La categoría Sub16 también tuvo una actuación sobresaliente y protagonizó la final con sus dos equipos. El conjunto Negro se consagró campeón, mientras que el Blanco obtuvo el subcampeonato. El equipo Negro tuvo un recorrido ideal: venció por 2-0 a Costa Sud, superó por 2-1 a Juárez y cerró su participación con un triunfo por 2-1 frente al CAE Blanco en la final,

El equipo Blanco inició su camino con una victoria por 2-0 frente a Villa del Parque y luego derrotó por 2-1 a Tres Arroyos Vóley. En la final, cayó por 2-1 ante el CAE Negro y se quedó con el segundo puesto.

Fuente: prensa CAE