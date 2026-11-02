Ignacio Aramburu continuará al frente del Consejo de Administración de Coopelectric

Durante la última asamblea general ordinaria realizada el pasado viernes, se definió la continuidad de Ignacio Aramburu al frente del Consejo de Administración de Coopelectric.



La misma tuvo lugar en el Salón Auditórium de Coopelectric donde asumieron su función los delegados de la Lista Amarilla Conducción, tras ser oficializada luego de la convocatoria a Asamblea Electoral de Distrito Único que fuera publicada en el mes de julio.



Allí el cuerpo de delegados analizó la gestión institucional llevada adelante por los integrantes del Consejo de Administración durante el transcurso del Ejercicio Económico N° 95, iniciado el 1° de julio de 2025 y finalizado el 30 de junio de 2026.



En primer lugar, el prosecretario del Consejo de Administración de Coopelectric Oscar Angeletti dio la bienvenida a los delegados presentes y a continuación invitó a hacer uso de la palabra al presidente del Consejo de Administración Dr. Ignacio Aramburu, quien brindó información institucional.



“Durante este ejercicio, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley Régimen de Zona Fría y en el mes de septiembre fue aprobado por la Cámara de Senadores. Esta Ley incorpora un artículo que habilitó al Estado a aplicar un esquema de compensación para saldar el conflicto con las distribuidoras por sus deudas con CAMMESA” sostuvo Ignacio Aramburu y añadió “El beneficio alcanza únicamente a las entidades que firmaron acuerdos de regularización con CAMMESA, entre ellos la Cooperativa de Olavarría. Por eso, esperamos que durante el próximo ejercicio la Provincia de Buenos Aires arbitre los mecanismos necesarios para que las distribuidoras bonaerenses podamos compensar nuestras deudas”.



Por otro lado, destacó la Revisión Tarifaria Integral que está llevando a cabo la provincia. “Está previsto que la Audiencia Pública se realice a mediados de diciembre y nuestra expectativa es que, a través de este mecanismo, se reconozcan los costos de prestación de nuestro mercado”.



Respecto de Obras Sanitarias subrayó que “en el mes de abril, el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó un nuevo cuadro tarifario que está vigente desde mayo de 2026”.



Posteriormente se dio lectura a los puntos establecidos en el Orden del Día y la Asamblea eligió a sus autoridades. El delegado Domingo Soraiz fue designado presidente de la Asamblea, Viviana Castro Villafañez fue electa como vicepresidente y las delegadas María Andrea Rivas y Elizabeth Cooper como secretarias, por lo que durante el próximo período anual dirigirán los debates de las Asambleas y rubricarán las actas y resoluciones tomadas en ellas.



Durante el desarrollo de la Asamblea resultaron aprobados por unanimidad la Memoria, el Balance General, Cuenta de Pérdidas y Excedentes, Anexos, Notas e Informes de la Auditoría Externa y la Sindicatura correspondientes al 95º Ejercicio Económico, y los puntos restantes del Orden de Día.

Para abordar los datos contables, el subgerente de Administración Contable y Financiera Cr. Diego Latasa, se refirió a la situación económica brindando una explicación pormenorizada sobre los servicios que presta la Cooperativa. También brindó su informe el Auditor Externo Cr. Federico Puglisi y se dio lectura al informe del Síndico Jorge Cataldi.



Finalmente, en reemplazo de los Consejeros que cesaron en sus mandatos fueron elegidos como Consejeros Titulares por el período de tres años el Sr. Oscar Angeletti, el Sr. Ignacio Pagano, el Sr. José Maceo y el Dr. Augusto Hernando. En tanto como Consejeros Suplentes, se desempeñarán durante un año el Sr. Walter Bahl, el Dr. Nicolas Marinangeli, el Sr. Daniel Galotti y el Dr. Germán Aramburu. Asimismo, el Dr. Jorge Cataldi fue designado Síndico Titular y el Cr. Fernando Demarco, Síndico Suplente.



Consejo de Administración



Los integrantes del Consejo de Administración se reunieron hoy para proceder a la distribución de cargos, quedando conformado de la siguiente manera:



-Presidente: Dr. Ignacio Aramburu

-Vicepresidente: Dr. Cruz Arouxet

-Secretario: Sr. Oscar Alfredo Angeletti

-Pro-secretario: Sr. Carlos Coscia

-Tesorero: Sr. Ignacio Pagano Couto

-Pro-tesorero: Dr. Carlos Hugo Díaz

-Vocales Titulares:

Sr. José Maceo

Dr. Augusto Hernando

Ing. Alberto Miotti

Ing. Agustín Andrés Macchioli

-Consejero Municipal: Escr. Daniel García

-Vocales Suplentes:

Sr. Walter Bahl,

Dr. Nicolás Marinangeli

Sr. Daniel Galotti

Dr. Germán Aramburu

-Síndico Titular: Dr. Jorge Raúl Cataldi

-Síndico Suplente: Cr. Fernando Demarco

