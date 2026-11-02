Se incendió una combi que circulaba por la Ruta 226



Este lunes se produjo un incendio de vehículo en la Ruta Nacional 226 que terminó en el daño total del rodado.

El furgón, donde viajaba solo el conductor, circulaba en dirección a la vecina ciudad de Bolívar cuando, a unos 14 kilómetros de Olavarría, un desperfecto mecánico -según manifestó el chofer- desató el fuego.

El vehículo quedó sobre la banquina y acudió una unidad de bomberos para extinguir las llamas. También se hizo presente personal del Comando de Prevención Rural para controlar la circulación vehícular en el sector.



