Jazmín Dos Santos jugará el Panamericano con la Selección Argentina

La Asociación de Pádel de Argentina dio a conocer a quienes representarán al país en el venidero Campeonato de Menores que tendrá lugar en México y será con presencia olavarriense.

Olavarría volverá a tener presencia en la máxima cita continental en las categorías formativas ya que, del 10 al 14 de noviembre próximo, Jazmín Dos Santos será una de las deportistas de la categoría Sub16.

La undécima edición de la FIP Junior América Padel Cup tendrá lugar en las canchas de Journey Pádel de Cancún con el título continental y la clasificación al Mundial Juvenil 2027 en juego.

Luego de sus destacadas actuaciones en la Liga Nacional de Menores, de buenas actuaciones en el calendario de la Asociación de Jugadores y Jugadoras Profesionales de Pádel y alguna participación internacional, Dos Santos fue confirmada como una de las integrantes del equipo Sub16 “albiceleste”.

Argentina defenderá los dos campeonatos y junto a Dos Santos también estarán Victoria Vilchez, Zoe Benítez y Victoria Sánchez.