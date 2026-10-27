Conte jugó en Tailandia, Gamondi en Chile y Dos Santos en Buenos Aires

Juveniles deportistas de Olavarría siguen creciendo y fue con destacadas actuaciones en diferentes certámenes, Mateo Conte y Teo Gamondi representaron al país en el circuito de la Federación Internacional de Pádel y Jazmín Dos Santos festejó en una nueva fecha de la Liga de Menores.

En Tailandia se presentó Mateo Conte que, junto al español Adrián Baamonde llegaron hasta Semifinales donde cayeron ante Sergio Icardo y Jordi Casanova por 6/4, 4/6 y 4/6.

Previamente, el olavarriense que continúa con su formación en España y su compañero habían derrotado a Kohei Hisatome y Aram Kocharan en el estreno, a Bohou Zhang y Christian Didier Chin Zao Quan en Octavos de Final y a Miguel Morles y Pablo Reina Ambel -por 7/6, 6/3 y 7/5-.

Por otro lado, Teo Gamondi dijo presente en el FIP Bronze Europabeat Santiago donde logró avanzar hasta los Octavos de Final junto a Luca Cortese.

En su última presentación cayeron ante Luciano Puppo y Alan Hurtado por 6/2 y 6/4, pero en el debut habían logrado la victoria por 6/0 y 6/1 ante Tomás Azocar y Juan Peña Soto.

Por último, la Asociación de Pádel de Argentina disputó la 8° y última fecha de la Liga de Menores y Jazmín Dos Santos fue protagonista en una de las categorías.

La olavarriense y Victoria Vilchez volvieron a demostrar su supremacía y volvieron a ganar la fecha que terminó de definir los clasificados al Máster que marcará el cierre del 2026.