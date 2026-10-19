Torneo Federal A: Olimpo perdió la “Semi” y en la Reválida, pasó Villa Mitre 

La tercera categoría del fútbol argentino sigue en búsqueda de los equipos ascendidos a la Primera Nacional y en la jornada del último domingo, Olimpo desperdició la chance de jugar la Final.

En Formosa, el “aurinegro” cayó 2 a 0 ante San Martín y no logró el boleto a jugar por el primero de los ascensos a la segunda división del fútbol argentino.

Pagó caro un flojo primer tiempo en el que le hicieron dos goles de cabeza y jugó gran parte del encuentro con 10 por una polémica expulsión de Braian Guille cuando apenas iban 14 minutos.

Más allá del resultado, el equipo de Bahía Blanca aún tiene la chance de pelear por el segundo ascenso en la Reválida, en una serie ida-vuelta por Octavos de Final.

Dentro de la misma instancia también estará Villa Mitre que venció a Costa Brava por un global de 3 a 1. Carlos Battigelli no fue parte de la serie.

Por último, Deportivo Rincón terminó su temporada al caer 3 a 1 ante Kimberley. Bruno Di Bello fue titular en los dos partidos en el “León Patagónico”.