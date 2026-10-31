Janson y el “Lobo” jugarán Copa, Vales y el “Tiburón” en la Primera Nacional

En la noche del viernes, la máxima categoría del fútbol argentino inició con la anteúltima fecha de la Zona de Grupos y fue con definiciones para equipos con presencia olavarriense.

El “Tiburón” cayó por 2-1 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, por la 15° fecha de la Liga Profesional y en el 2027 jugará en la Primera Nacional.

Mateo Vales, ausente en la noche del viernes, firmó en el 2026 su primer contrato profesional, fue titular en cuatro partidos de la Zona B y también sumó varios cotejos donde no vio minutos. El defensor surgido en Embajadores, debutó en agosto pasado en la máxima categoría del fútbol argentino.

Por otro lado, Gimnasia y Esgrima le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto y además de asegurar un lugar en los Play-Off de la competencia doméstica, como mínimo -la venidera temporada-, jugará Copa Sudamericana.

Lucas Janson fue titular en el “Lobo” y dejó el campo de juego a los 60´ en el club que volverá a competencias internacionales tras 4 años.