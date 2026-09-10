Deportes

La Unión de Clubes se reunió con la UNICEN

La Unión de Clubes avanza con diferentes propuestas para la comunidad y recientemente se reunió con la UNICEN.

Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 21:21

Por Redacción

Días atrás, y con el objetivo de articular acciones y trabajar en diferentes propuestas, la Unión de Clubes recibió a integrantes de la Universidad Nacional del Centro.

En instalaciones del Club Pueblo Nuevo, los dirigentes de los Clubes y representantes de UNICEN mantuvieron un primer acercamiento pensando propuestas para el bienestar de la comunidad.

Según se informó, el Municipio brindará su apoyo al programan que hará hincapié en programas deportivos y educativos, actividades formativas y asistencias técnicas.

Fuente: prensa UdC

 

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