La Unión de Clubes se reunió con la UNICEN

Días atrás, y con el objetivo de articular acciones y trabajar en diferentes propuestas, la Unión de Clubes recibió a integrantes de la Universidad Nacional del Centro.

En instalaciones del Club Pueblo Nuevo, los dirigentes de los Clubes y representantes de UNICEN mantuvieron un primer acercamiento pensando propuestas para el bienestar de la comunidad.

Según se informó, el Municipio brindará su apoyo al programan que hará hincapié en programas deportivos y educativos, actividades formativas y asistencias técnicas.

Fuente: prensa UdC