Juan Billegas seguirá siendo presidente de Sierra Chica

En las últimas horas, socios y socias del Club Sierra Chica tuvieron su Asamblea donde se confirmó la continuidad de Juan Manuel Billegas como presidente.

La entidad que celebró sus 94 años el pasado mes de abril llevó a cabo uno de los espacios más importantes institucionalmente y además de tratar diversos temas, propuestas y conflictos, se reeligieron las autoridades.

Al no haberse presentado ninguna otra lista, la actual Comisión Directiva encabezada por Juan Manuel Billegas seguirá en la entidad. Billegas que presidente la institución de la capital del Granito Rojo desde 2021 estará acompañado por Rafael Gallardo como Vicepresidente,

Además, estarán Lorena Rivarola, Alejandra Beratz, Karen Schwindt, César Fassi, Vanesa Berg, Alejandro Villegas, Karen González, Federico Verón, Julieta Chiappini, Lucas Ramos, Pablo Cavallieri, Matías Scheffer, Mariano Giles, Daniel Propato y Marcos Marinangeli.

“Queremos agradecer especialmente a los socios que se acercaron y participaron de la Asamblea, y también a cada persona, familia, deportista, profesor, colaborador y vecino que nos acompañó durante este año. Nada de lo que logramos sería posible sin el esfuerzo y el acompañamiento de todos” agradecieron luego de consumada la Asamblea.