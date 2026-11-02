Una clasificación para los libros de historia y quinta semi consecutiva

Un gol a tres minutos del final, en la cancha de tu rival histórico, en la revancha de los cuartos de final de un campeonato organizado por el Consejo Federal, que dio además para la clasificación a la quinta semifinal consecutiva, será recordado por mucho tiempo por los hinchas de Racing y quedará anotado con resaltados en los registros de los estadígrafos del fútbol de Olavarría.

Así como el último lustro de la década pasada tuvo a Ferro como gran representante del fútbol de Olavarría, Racing tomó la posta en estos años y frente a Deportivo Norte será la quinta semifinal consecutiva en el TRFA.

Este otro protagonismo de Racing se inició en el TRFA 22/23, que lo vio caer en semifinales frente a Kimberley de Mar del Plata: el 7 de enero de 2023 fue derrota 3-2 como visitante y el 15 de enero empate 2-2 en el Parque Olavarría.

Repitió verdugo en la edición siguiente: caída 1-0 en la visita a Kimberley el 15 de enero de 2024 y 2-0 en la revancha, con un marco pocas veces visto en el “Buglione Martinese” el 22 de enero.

Ferro fue el que impidió el acceso de Racing a la final de la Región en el certamen 24/25: caída el 6 de enero de 2025 1-0 en el “Colasurdo” (gol de Nahuel Roselli) y empate 0-0 el 13 de febrero en el "Buglione".

Del antecedente más cercano aún no pasó un año. El 19 enero 2026 Racing empató 0-0 con Atlético Villa Gesell en condición de visitante y se metió en la final aquella noche del 26 de enero tras igualar 1-1 en el tiempo regular y vencer 5-4 en la definición por penales.

La Región ya tiene a los 4 mejores además, con el empate 0-0 de Deportivo Norte en la revancha con Quilmes, el doble 1-0 de Ferro sobre All Boys de Trenel y la sufrida clasificación de Huracán de White luego de haber ganado en la ida 3-0 y perder 2-0 este domingo por la noche en la revancha dejaron conformado el cuadro de semifinales.

En día y horario a confirmar, Racing recibirá a Deportivo Norte de Mar del Plata en el partido de ida y Ferro de Pico a Huracán de Ingeniero White.