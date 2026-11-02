Gran éxito de la 5ta Cena Anual de Bomberos Voluntarios

Este sábado por la noche se realizó en el Centro de Exposiciones Municipal la 5ta Cena Anual de Bomberos Olavarría, un evento que inició años atrás con el objetivo de celebrar entre miembros de la institución y vecinos de la comunidad, el gran acompañamiento y año vivido.

Esta edición, como las anteriores, contó con un gran número de invitados, llegando a las 900 personas en el lugar.

La apertura del evento contó con las palabras del Comandante General, Raúl Ferreira. Este agradeció a todos los presentes por su acompañamiento a la institución y resaltó que “son quienes ayudan a que Bomberos pueda dar su salto de calidad y seguir fortaleciéndose para cuidar a la comunidad”.

El Presidente del Consejo Jorge Padín también dio palabras de agradecimiento a los presentes, tanto por el acompañamiento esta noche como todos los días, resaltando la generosidad de la gente para con Bomberos.

En tanto, el Intendente municipal Maximiliano Wesner también hizo lo propio, agradeciendo a los Bomberos por su vocación de servicio y destacando la importancia del trabajo conjunto de la institución con el municipio.

La primera tanda de la fiesta comenzó con música y baile de la mano de la banda Machilo y la Superband para luego dar paso al servicio de catering de Marcelo Sequeira.

La música también tuvo su lugar con la presentación en vivo de Alma de Benjamín, que acompañó la celebración durante la noche. Además, los presentes disfrutaron de distintos sorteos realizados gracias a los auspiciantes.

La cena culminó con el sorteo por el viaje a Cataratas del Iguazú para dos personas y un brindis entre todos los presentes.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría agradecieron a cada persona, empresa e institución que nos acompañó y eligió compartir con nosotros esta fecha tan especial.