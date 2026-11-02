Comienzo de semana agradable y probabilidad de lluvias para este martes

Inmejorable comienzo de semana (en lo climático) para los olavarrienses. El primer registro dado a conocer por la estación local del Servicio Meteorológico Nacional reportó a las 9 una temperatura de 18.6 grados, con cielo claro.

A esta hora de la mañana se registró una humedad del 73%, viento sudoeste a 19 kilómetros por hora y visibilidad horizontal ideal de 15 kilómetros. La mínima fue de 12.5 a las 5.10 de la madrugada.

Para este martes se anuncian marcas térmicas de entre 12 y 19 grados, con tormentas aisladas en la mañana y la tarde y chaparrones por la noche.

La lluvia se extenderá durante la mañana del miércoles y el cielo cambiará a algo nublado en horas de la tarde. Se espera que la columna de mercurio oscile entre 7 y 17 grados.

El cielo azul volverá el jueves, con la máxima anunciada para esta semana: 25 grados, con 7 de mínima. Volverán los chaparrones el viernes por la mañana y mejorará a la tarde, con temperaturas entre 12 y 22 grados.

El fin de semana se proyecta casi ideal: cielos despejados, temperaturas entre 6 y 24 grados el sábado, 10 y 18 grados el domingo.