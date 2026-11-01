La Región Pampeana Sur tiene a todos los semifinalistas

Además de la victoria de Racing en el “Clásico de la Ciudad”, la Región Pampeana Sur tiene a los otros tres elencos que buscarán la clasificación a la Final del certamen organizado por el Consejo Federal.

En el mediodía dominical, Racing venció a Estudiantes con un golazo de Pablo Mujica que logró destrabar una serie por demás pareja y en Mar del Plata, Deportivo Norte hizo valer el gol conseguido en condición de visitante para acceder a Semifinales.

Previamente, en la noche del último miércoles, Ferro Carril Oeste de General Pico se había transformado en el primero de los cuatro clasificados.

Por último, cerrando el domingo, Huracán de Ingeniero White logró sostener la ventaja lograda siete días atrás y a pesar de la derrota, completó el cuadro de Semifinales.

Los resultados:

Ferro (General Pico) 1 (Esteban Camerlinckx) – 0 All Boys (Trenel). Global: 2- 0

Estudiantes 0 – 1 (Pablo Mujica) Racing. Global: 2-3

Santa Rita (Piedritas) 2 – 0 Huracán (Ingeniero White). Global: 2 – 3

Deportivo Norte 0 – 0 Quilmes. Global: 1 – 0