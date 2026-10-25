Importante delegación local en la 27° Maratón “Dino Hugo Tinelli”

El Centro Cívico fue el punto de encuentro de atletas y familias que disfrutaron de la fiesta del deporte más importante de la vecina localidad de Bolívar y representantes de diferentes grupos running de Olavarría dijeron presentes.

Más de 2700 corredores y corredoras de distintos puntos del país fueron parte de los tradicionales 10K que tuvieron al intendente Eduardo Bali Bucca encabezando la jornada y al ministro Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, siendo uno de los participantes.

En la clasificación general de los 10K, Manuel Córsico se consagró ganador con un tiempo de 29:15 y en Damas, el primer puesto fue para Sofía Luna, de Mar del Plata, con 34:02.

El mejor olavarriense fue Alfredo Ardiles que finalizó 7° con un tiempo de 32:31 y dentro del Top20 también se ubicaron Leonardo Landaburu, Diego Ortiz, Ezequiel Magallane, Pablo Catalini y Sebastián Kuhn.

Dentro de la rama masculina también completaron el recorrido, Carlos Devia, Marcelo Gallo, Mateo Olivera, Mauricio Olivera, Luis Baygorria, Emanuel Olivera, Ezequiel Ortiz, Marcelo Calzoni, Facundo Las Heras, Alejandro González, Carlos Aranda, Maximiliano Moreno, Jairo Gauna, Juan Morales, Mariano Rodríguez, Jonatan González, Dario Arauz, Marcos Andrés Ibarra, Martin Heras, Matias Wagner, Augusto Mariscal, Iván Recabarren, Juan Arouxet, Daniel Pereyra, Franco Astiz, Daniel Morey, Cristian Urzanqui, Leandro Mura, Jorge Luis Fini, Marcos Páez, Agustín Aquino, Luciano Sebastián Cabrera, Cristian Romero, Ángel Suanno, Rafael Andersson, Lucas Corbeira, Julio Cesar Gatica, Ever Méndez, Kevin Fredes Romero, Leandro Hait, Pablo Maximiliano Porta, Isaías Fuentes, Martin Alberto Pirola, Luis Salomón, Bruno Alvarez, David Gramundo Ángel Steimbach, Franco Lopez, Néstor Omar Ruspil, Dario Criado y Héctor Grunewald.

Por el lado de las Damas, la mejor olavarriense fue Laura Trumpio con un tiempo de 43:04 que le valió la 17° posición.

Florencia Juarez, Marianela Fernandez, Fátima Pezoa, Verónica Pérez, Cristina Gómez, Camila Jaria, Dalma Riquelme, Natalia Braun, Paulina Bahurlet, Aldana Leidi, María Guadalupe Candia, María Jose Abad, María Pía Arata, Jaquelina Fernández, Abril Acosta, Andrea Schilling, Agustina Marino, Luciana Soledad Moriones, Martina Malaga, Claudia Jimena Reston, Narella Rodríguez, Fernanda Eyarch, Lorena Escobar, Patricia Silvana De La Fuente, Gladys Quintana, Marcela Belgrano, Rosana Gómez, Martina Orfanelli, Natalia Paz, Carolina Pinedo y Daiana Balistrere también lograron completar la mítica competencia pedestre.