Victorias y boletos a la Liga Federal para el "Chaira" y el "Bataraz"

Estudiantes estiró su invicto en el Maxigimnasio en la Liga Pre-Federal al derrotar a Alumni y Racing festejó en Tandil en su último partido como visitante de la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet.

El "Bataraz" se impuso 95 a 76 a Alumni y logró uno de las dos clasificaciones a la Liga Federal. Santiago Montenegro con 27 puntos fue el goleador.

Los dirigidos por Mariano Iglesias juegan cada vez mejor y en su anteúltimo partido como local, doblegó a su único verdugo en la Región Sur con un gran trabajo colectivo, buena efectividad en tiros de tres puntos y la siempre mágica presentación de Federico Silveyra que se robó todos los aplausos.

Iniciaron parejas las acciones en el Maxigimnasio, pero la paridad se mantuvo hasta que la visita comenzó a sentir el correr de los minutos, el desgaste físico y la poca rotación debido a las lesiones de dos de sus jugadores emblemas.

Le importó poco al “albinegro” el corto plantel del rival y tras el descanso largo solo se encargó de aumentar la diferencia encontrando aporte goleador en 10 de los 12 jugadores que sumaron minutos.

Mención aparte para Federico “El Mago” Silveyra que se robó los aplausos de toda la hinchada con asistencias mágicas, regates que solo hacen los que saben y un verdadero golazo sobre la chicharra con una gran jugada individual.

Por otro lado, en el Duggan Martignoni, Racing venció 71 a 58 a Independiente y además de lograr el pasaje a la Liga Federal, mantiene intactas sus chances de quedarse con la mejor colocación de la tabla.

En el recinto “Rojinegro”, los guiados por Matías Orlando, a pesar de que llegaron al descanso largo en ventaja, debieron esperar hasta el tercer parcial para sacar una diferencia considerable que les asegurara el festejo mucho antes del final.

Martín Delgado y Manuel Yaben, con 17 puntos, fueron los máximos anotadores de la “Estrellita” que en su último partido antes de pensar en el Final Four, recibirá a Estudiantes en el Parque Olavarría en búsqueda del “1”.

Síntesis Estudiantes – Alumni (Orense):

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Suárez, D. y Reyes, A.

Estudiantes (95): Rincón (14), Dilascio, L. (18), Arese (11), Rivero (8), Marin, F. (15) -FI- Piccinelli (7), Masson (13), Silveyra (4), Marin, L. (3), Elizaga (2), Bahl (0), Dilascio, L. (0). DT- Mariano Iglesias

Alumni (76): Montenegro, S. (27), Pedro (12), Luna (9), Zambrano (7), Muñoz Perea (5) -FI- Goizueta (0), Montenegro, N. (6), Kuhlman (10). DT- Candela Arnaldo

Parciales: 25 – 18; 49 – 32; 77 – 53 y 95 – 76