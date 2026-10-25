Martín y Pedreira, en lo más alto del podio de la “Ceramistas Corre”

Organizado por el Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría, se corrieron los 14K de la “Ceramistas Corre” con un buen número de atletas y muchos premios.

Un centenar de atletas de diferentes grupos running de la Ciudad y la Región participaron de los 7 y 14 kilómetros y el primero en cruzar el globo de llegada en la distancia principal fue Lucas Martín que demoró 49 minutos y 41 segundos en completar el recorrido.

Detrás de Martin se ubicaron Diego Ortiz con 50:26 y Luciano Sosa con 50:38. El Top5 lo completaron Ezequiel Magallane y Diego Díaz.

Por el lado de las Damas, la ganadora fue Yamila Pedreira que necesitó 1:04:02 para quedarse con el triunfo. Laura Trumpio, Rosana Luisetti, Jesica Menon y Daiana Pereyra escoltaron a la vencedora.

Además, en la distancia de 7K ganaron Mauro Olivera con 27:42 y Luciana Ferraro con 34:05. Cristaldo Ivaldo, Luis Baygorria, Romina Altamirano y Marcela Mendizábal también se subieron al podio.