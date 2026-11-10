Delantero olavarriense debutó con la del "Lobo" en Reserva AFA

Gimnasia y Esgrima completó la 16° fecha de la competencia organizada por la Asociación del Fútbol Argentino en Estancia Chica y fue con los primeros minutos para un futbolista de Olavarría.

Justo Jáuregui, delantero surgido en Estudiantes, tuvo su primera convocatoria y debut en la Reserva del “Lobo” en lo que fue derrota 3 a 1 ante Gimnasia de Mendoza.

El delantero que llegó a la entidad platense en 2024 y lleva 11 goles en Sexta División, ingresó al inicio del segundo tiempo en reemplazo de Francisco Ballesteros y fue amonestado.