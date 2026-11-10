Básquet Femenino: ganaron Estudiantes y Henderson

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División Femenina completó una nueva fecha en El Fortín y en Henderson.

Completando la 9° fecha del Torneo Clausura, el “Bataraz” visitó a El Fortín y estiró su invicto al imponerse 63 a 53. Agostina Chantiri fue la máxima anotadora de Estudiantes con 17 puntos.

Por otro lado, en Henderson, el local derrotó a Racing de La Madrid por 50 a 37. La jugadora destacada de la tarde del feriado fue Lucía Sánchez con 14 puntos.