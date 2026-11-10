Ferro termina el año sin DT: “Lolo” Istillarte dejó su cargo

Luego de quedar eliminado en el Torneo Regional Amateur y del Torneo Oficial “Juan Domingo Marinangeli”, la dirigencia de Ferro y Rubén Istillarte decidieron cortar el vínculo contractual.

Durante la jornada de este martes, reunión mediante, el directo técnico olavarriense y los dirigentes del “Carbonero” decidieron ponerle fin a la relación laboral tras un cierre de ciclo que estuvo lejos de los resultados esperados.

Rubén "Lolo" Istillarte y los dirigentes de la institución, acordaron ponerle punto final a su etapa al frente del equipo que no logró la clasificación a Play-Off en el Torneo Regional Amateur y tampoco logró acceder a instancias definitorias en la competencia que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría.

Ahora, los dirigentes deberán comenzar a trabajar en la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar el próximo proyecto deportivo.