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El “Xeneize” empató, ganó el Grupo y avanzó en la Messi Cup

En la jornada de este martes, la Octava División de Boca Juniors completó su participación en la Fase de Grupos de la Messi Cup y con el empate conseguido, logró la clasificación a los Play-Off como ganador de grupo.

Martes, 27 de octubre de 2026 a las 19:26

Por Redacción

Boca Juniors, con Franco Corrales, Jaime Azato e Isaías García, volvió a presentarse en Miami y fue con empate entre Flamengo, para terminar como ganador del Grupo D.

El “Xeneize” que cuenta con la participación de Isaías García, Jaime Azato y Franco Corrales igualó 1 a 1 ante Flamengo que logró la igualdad en el cierre de las acciones.

El duelo que tuvo a Corrales y García como titulares ya Azato ingresando en el complemento en uno de los representantes nacionales, volvió a tener espectadores de lujo ya que Lionel Messi asistió acompañado de Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Boca ahora jugará en Cuartos de Final de la Copa Oro contra el segundo del grupo A. 

 

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