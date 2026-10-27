El “Xeneize” empató, ganó el Grupo y avanzó en la Messi Cup

Boca Juniors, con Franco Corrales, Jaime Azato e Isaías García, volvió a presentarse en Miami y fue con empate entre Flamengo, para terminar como ganador del Grupo D.

El “Xeneize” que cuenta con la participación de Isaías García, Jaime Azato y Franco Corrales igualó 1 a 1 ante Flamengo que logró la igualdad en el cierre de las acciones.

El duelo que tuvo a Corrales y García como titulares ya Azato ingresando en el complemento en uno de los representantes nacionales, volvió a tener espectadores de lujo ya que Lionel Messi asistió acompañado de Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Boca ahora jugará en Cuartos de Final de la Copa Oro contra el segundo del grupo A.