Crotto festejará su 112º aniversario con grandes espectáculos y concurso de torta frita

El próximo domingo 22 de noviembre la localidad de Crotto festejará su 112º aniversario a partir de las 12 con un acto protocolar e institucional que rendirá homenaje al espíritu comunitario y a la historia del pueblo junto a las instituciones locales.



Habrá una variada oferta de gastronomía tradicional con venta de carne asada y un completo paseo gastronómico con sabores autóctonos de la pampa bonaerense.



Además, también participarán emprendedores y artesanos, y habrá músicos y bailarines que darán marco a una verdadera celebración popular con el Taller Municipal de Folklore Crotto, Danzas Nativas Argentinas, Herederos folklore y Cristian Braun.



Asimismo, realizarán un encuentro de cicloturismo y campeonato de Newcom, así como un concurso de tortas fritas, que se organiza en homenaje a Doña Arnolda, una señora que cada domingo deleitaba a todos con sus tortas fritas.

