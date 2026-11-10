La Liga Anual de ACOP tiene a los campeones en todas las categorías





La Asociación Civil Olavarriense de Pádel dio a conocer a los jugadores y las jugadoras que se consagraron campeones anuales en cada una de las categorías de la Liga Anual 2026.

Una vez finalizada la temporada, y a la espera de la definición del campeonato, se distinguió a quienes destacaron durante el año en cada categoría.

En la rama femenina, las campeonas anuales fueron Julieta Sak en Cuarta; Fátima Catala en Quinta; Cintia Vidovi, en Sexta y Yanina Constancio, en Séptima.

Por su parte, entre los caballeros, los reconocimientos quedaron para Marcos Silverii, en Segunda categoría; Ian López, en Tercera; Agustín Coria, en Cuarta; Lucas Peralta, en Quinta; Gonzalo Iglesias, en Sexta; y Edilio Bulant, en Séptima.

Fuente: prensa ACOP